Rusia a început să rămână fără tancuri moderne pregătite de luptă în Ucraina, arată evaluarea Ministerului britanic al Apărării

​Ministerul britanic al Apărării a comunicat în ultima sa evaluare în ceea ce privește războiului din Ucraina, că T-62 pe câmpul de bătălie arată că Rusia a început să rămână fără echipamente moderne pregătite de luptă, potrivit hotnews.ro.

„[Tancurile] T-62 vor fi aproape sigur în mod special vulnerabile față de arme antitanc și prezența lor pe câmpul de bătălie scoate în evidența lipsurile Rusiei în ceea ce privește echipamentele moderne, pregătite de luptă”, a transmis ministerul Apărării de la Londra pe baza rapoartelor întocmite de serviciul de informații al armatei britanice.

Ucraina este de părere că forțele sale armate de la declanșarea invaziei pe 24 februarie, potrivit ultimului bilanț publicat vineri.

De asemenea, Ministerul britanic al Apărării a mai transmis vineri că forțele terestre ruse continuă să încerce să încercuiască localitățile Sievierodonețk și Lîsîceansk, capturând recent câteva sate la nord-vest de Popasna: „Rusia face presiuni asupra forțelor din Sievierodonețk deși Ucraina păstrează controlul asupra mai multor sectoare de apărare, împiedicând Rusia să preia controlul întregului Donbas”, spune evaluarea.

Ministerul britanic susține că tancurile T-62 au fost transferate cel mai probabil în ultimele zile forțelor însărcinate cu , asta după ce primele imagini cu acestea au apărut la mijlocul acestei săptămâni.

