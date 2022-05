Rușii au început să scoată din depozite tancuri din perioada sovietică. Imagini virale (VIDEO)

Pe rețelele de socializare a început să circule un videoclip care surprinde , model T-62.

Potrivit mai multor surse, vehiculele militare ar fi fost scoase din depozitele din regiunea Rostov şi Crimeea pentru a fi transportate în Ucraina. Acestea ar urma să fie folosite de către separatiştii pro-ruşi din Donbas.

Se pare că din cauza numărului mare de pierderi de tancuri, armata rusă a început să reactiveze o anumită cantitate tancuri T-62, potrivit

Tancul T-62 a fost un tanc principal de luptă , apoi în Cehoslovacia și Coreea de Nord. Tancul T62 s-a fabricat între anii 1961 – 1975, devenind un tanc standard în arsenalul sovietic.

Modelul este depășit din mai multe puncte de vedere – putere de foc, blindaj, sisteme de ochire şi comandă a focului, comunicaţii – față de orice alt tanc aflat în prezent pe frontul din Ucraina.

It is quite possible that these relics will be transferred to LNR/DNR forces, as previously other vintage equipment was delivered to them from Russia, including Grad-1 MLRS and MT-12 AT guns.

But we can’t rule out that in the end they will be used by Russian troops.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)