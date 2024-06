Scrisoarea suspectă pe care a primit-o un bărbat. Cum și-a dat seama că urma să rămână fără 725 de euro

Un bărbat ar fi putut pierde 725 de euro, după ce a primit o scrisoare de la executorul judecătoresc, în care era înștiințat că are sute de amenzi de parcare neachitate. Cum și-a dat seama la timp că, de fapt, este .

Cum și-a dat seama un bărbat că este victima unei înșelătorii după ce a primit o scrisoare suspectă

Este vorba despre Paul Szczerbakowicz, care locuiește în Leeds. El a primit o scrisoare de la „Executorii judecătorești de la Înalta Curte”, în care era înștiințat că trebuie să achite 725 de euro pentru amenzile pe care nu le-a plătit. În caz contrar, polițiștii urmau să îi ia din bunurile din casă, potrivit .

Inițial, bărbatul credea că scrisoarea respectivă este una reală, dar și-a dat seama că ceva nu este în regulă când a sunat la compania respectivă și a întrebat pentru ce este mai exact acea amendă. S-a convins că este o înșelătorie atunci când i s-a transmis că va afla motivul după achitarea sumei de 725 de euro.

„Mi-au trimis o scrisoare acasă, care includea numărul de înmatricularea al mașinii mele, spunând că datoram 725 de euro pentru niște parcări neplătite și că aveam șapte zile să plătesc, altfel vor veni la mine acasă. Am fost confuz pentru că trebuie să ratezi mai întâi alte șase sau șapte scrisori și nu știam de niciun tichet de parcare, dar părea real. Când am început să mă uit la detalii, compania părea a fi o companie adevărată. Persoana care a semnat-o părea să fie un executor judecătoresc adevărat. Le-am trimis un e-mail pentru a întreba care este taxa de parcare și mi-au răspuns spunând că nu vor spune până când am făcut o plată, ceea ce m-a făcut să cred că ar putea fi o înșelătorie”, a spus bărbatul.