Stelian Tănase: Mi-a venit în cap ideea că ce vedem noi azi la Tbilisi se va întâmpla mâine la București / UE și NATO vor fi întregi când vor avea Georgia și Ucraina în interiorul lor (VIDEO)

Scriitorul Stelian Tănase a comparat protestele pro-europene din Georgia cu situația de pe scena politică din România, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și spune că i-a „venit în cap ideea că ce vedem noi azi la Tbilisi se va întâmpla mâine la București”.

Stelian Tănase, pe B1 TV: Mi-a venit în cap ideea că ce vedem noi azi la Tbilisi se va întâmpla mâine la București

Scriitorul avertizează că și în România s-ar putea ajunge la situația din Georgia.

„Ați văzut imagini de la Tbilisi? M-am uitat de multe ori, că eu am fost mintingist, adică am participat la toate mitingurile, în anii `90, și mă uit cu interes. Sunt un curios al luptelor de stradă, m-am uitat la fenomenul Maidan în fiecare zi, sunt curios, n-am instincte violente. Mi-a venit în cap ideea că ce vedem noi azi la Tbilisi se va întâmpla mâine la București. Acest sentiment că vedem ceva, în primul rând, deja-vu, că noi am văzut mineriade la București, am văzut 10 august (…), și că de fapt asta ne așteaptă. România va fi arondată unei provincii ucrainene sau mai știu eu ce, rusești, și apoi Bucureștiul sau societatea asta vor avea o reacție și se va trece la represalii – și Tbilisi, asta vom vedea. Am avut foarte puternic acest sentiment”, a spus Stelian Tănase.

Stelian Tănase: UE și NATO vor fi întregi când vor avea Georgia și Ucraina în interiorul lor

„Mă interesează ce se întâmplă la Tbilisi, pentru că, de fapt, părerea mea, e o părere, Uniunea Europeană va fi întreagă când avea Georgia și Ucraina în interiorul ei. NATO va fi întreg când va avea Georgia și Ucraina în interiorul ei. De ce? Pentru că noi, românii, avem interesul să nu mai fim la granița Uniunii Europene și NATO”, a continuat Stelian Tănase.

„Uitați ce se întâmplă, că azi suntem acolo, suntem accesibili trupelor rusești și coloanelor rusești. Nicio problemă un desant aerian sau o coloană de tancuri să ocupe Iașiul, de pildă, sau Galațiul, sau Constanța, nicio problemă (…). Nu mai se poartă tancurile, acum îți omoară comunicațiile să nu mai poți să ridici flota, să nu mai poți să îți deplasezi coloanele, să nu mai poți să te aperi. Trebuie să fim conștienți de asta, duminică, atunci când mergem la urne”, a mai spus scriitorul.