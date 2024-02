SUA: Focuri de armă în timpul paradei echipei Kansas City Chiefs, câștigătoarea Super Bowl (VIDEO)

Mai multe persoane au fost rănite în urma unor focuri de armă în Missouri în timpul unei parade care a celebrat victoria la Super Bowl.

Autoritățile au declarat că între opt până la 10 persoane au fost rănite în timpul incidentului,care a avut loc miercuri în jurul orei locale 14.00, potrivit .

Starea victimelor nu a fost imediat clarificată, deși două persoane înarmate au fost arestate. Departamentul de Pompieri din Kansas City a confirmat împușcăturile și a descris incidentul drept o „situație fluidă”.

„S-au tras la vest de Union Station, lângă garaj și mai multe persoane au fost lovite”, a declarat poliția din Kansas City pe platforma de socializare X. „Am luat doi oameni înarmați în custodie pentru mai multe investigații”.

