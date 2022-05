Supraviețuitorii atacului de la o școală din estul Ucrainei au vorbit despre clipele de groază pe care le-au trăit: „Imaginați-vă ce au bombardat. Un sat obișnuit, doar cu pensionari și copii” (VIDEO)

Supraviețuitorii atacului rusesc de la școala din Bilohorivka, bombardament despre care guvernatorul regional din Lugansk spune că ar fi omorât , au vorbit pentru despre clipele de groază pe care le-au trăit.

„Am fost dărâmat de o lespede”, a declarat un bărbat care avea bandaje la nas și la frunte și care a preferat să păstreze anonimatul din rațiuni de securitate. „Apoi altă explozie, au căzut pietre mici pe noi. Întuneric”, a continuat el.

„În camera noastră era o femeie care țipa întruna. A fost trasă afară și țipa tot timpul. I-am spus, «nu țipa». Nu puteam auzi nimic. Au început să sape. Am ieșit. Mă simțeam ca un om beat – pierdut”, a mai povestit bărbatul.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată o clădire complet distrusă.

„Treizeci de persoane au fost evacuate de sub dărâmături, dintre care șapte erau rănite. Șaizeci este probabil să fi murit sub dărâmăturile clădirii”, declara guvernatorul regional din Lugansk, Serhiy Gaidai, potrivit .

Un alt supraviețuitor, Sergiy, susține că se afla în subsolul școlii când a căzut bomba și că trei etaje ale clădirii s-au prăbușit complet.

„Nu am înțeles nimic. Eram înăuntru. Deodată, totul s-a prăbușit. Întuneric. Asta e tot”, spune Sergiy.

