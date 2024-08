Surpriză pentru o badantă româncă. Ce a primit ca moștenire de la femeia pe care a îngrijit-o, în Italia

O a fost trecută în testamentul femeii pe care a îngrijit-o.

„Am primit de la ea atenția, grija și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la nepoții mei”, a declarat bătrâna.

Ce moștenire a primit badanta româncă de la femeia pe care a îngrijit-o

i-a lăsat acesteia locuința, o casă în orașul italian Brescia. Copiii femeii nu au fost de acord cu gestul pe care mama lor l-a făcut, însă decizia a fost explicată.

Badanta româncă a fost acuzată de copiii bătrânei că ar fi profitat de starea precară a acesteia și a forțat-o să o numească proprietară locuinței respective. Nimeni nu se aștepta la asta, căci bătrâna din Italia și-a apărat badanta.

„Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această decizie pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine cu ceva, la fel și eu am considerat că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi”, scrie .

„Am avut de la această femeie (de la îngrijitoarea româncă, n.r.) atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi”, scrie bătrâna în scrisoarea sa prezentată în fața judecătorilor, apoi continuă: „Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate, pentru că vreau să dau posibilitate Antonetei să-și trăiască viața liniștită și cu demnitate”, a mai scris bătrâna.

Un procuror nu a putut considera că scrisoarea bătrânei este suficientă. De aceea, acesta a mers să vorbească personal cu ea.

„Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ceea ce afirmă”, a declarat procurorul Marzia Aliatis.