Tânără criticată după ce și-a lăsat copilul la economy pentru ca ea să călătorească la business class / Motivul deciziei sale

O tânără din Marea Britanie a fost criticată dur pe Internet, după ce și-a lăsat copilul de doar 11 luni și iubitul la economy pentru ca ea să zboare la business class. Care a fost motivul deciziei sale.

Nu de mult, o tânără în care povestea situația și-i întreba pe urmăritorii săi dacă a greșit când a luat această decizie.

„Sunt îngrozitoare pentru că i-am lăsat pe amândoi la economy?” a întrebat Ellis Cochlin într-un video de pe TikTok, vizionat de peste 350.000 de persoane.

Am I horrible for leaving them both in economy?😭It was my only opportunity to have a baby free flight and I took it, what would you do?