Cum a reușit un bărbat din Oradea să obțină daune de peste 40.000 de euro de la Wizz Air / Compania anulase un zbor din Spania spre România

Un avocat din Oradea a reușit să obțină daune de peste 40.000 de euro de la , după ce i s-a anulat un zbor din Spania spre România. Judecătorii i-au dat dreptate, motiv pentru care bărbatul și ceilalți trei membri ai familiei lui au obținut câte 10.000 euro daune.

Wizz Air a plătit peste 40.000 de euro daune

Bărbatul și familia lui luase avionul din Sibiu, unde trebuiau să aterizeze la întoarcere, însă planul lor s-a schimbat când fără ca pasagerii să fie anunțați. Familia din Oradea a avut parte un haos total când au reușit să revină cu o cursă care a plecat din Barcelona. Ei nu au ajuns în România, așa cum trebuia, ci în Ungaria.

Timp de cinci zile, Wizz Air nu a asistat în niciun fel familia avocatului, totul fiind „o bătaie de joc”, după spusele lui.

„În aeroportul din Madrid am făcut formalităţile de îmbarcare şi am aşteptat cursa Wizz spre Sibiu, dar la două ore după ora programată pentru aterizare am aflat de la angajaţi ai aeroportului că acesta se închide din cauza vremii şi cursa e anulată. Am întrebat ce să facem şi ni s-a spus că nu există reprezentant Wizz în aeroport, ceea ce este aberant: Madrid e o capitală importantă şi orice companie trebuie să aibă reprezentanţi care să îndrume pasagerii”, a spus avocatul, scrie .

După cele cinci zile de haos, avocatul a ajuns la Budapesta, de unde a închiriat o mașină pentru a ajunge la Oradea.

Câți bani a cerut în instanță

Avocatul a cerut în instanță compensații de 1.600 de euro, daune materiale de 1.185 de euro și 376 de lei, plus daune morale de 80.000 de euro. Sucursala Wizz din România a fost obligată de judecători să plătească daunele morale. Astfel, avocatul a primit suma cerută pentru daunele materiale, a compensațiilor și 40.000 de euro daune morale.

Sucursala din România nu a atacat nici până acum sentința.

Nu de mult, Wizz Air a anunțat că , unele dintre ele printre cele mai frecventate de români.