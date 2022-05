Ţara europeană unde au explodat cazurile de COVID. Un nou val pandemic amenință planurile de vacanță

Portugalia are în continuare cea mai mare medie a deceselor zilnice cauzate de COVID-19 din Uniunea Europeană și a doua în termeni mondiali. Portugalia este țara Uniunii Europene cu cele mai noi cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 la un milion de locuitori în ultimele șapte zile și a doua din lume la acest indicator, potrivit site-ului statistic Our World in Data.

Portugalia, țara UE care se confruntă cu un nou val pandemic

Media zilnică a cazurilor noi este de 2.290 de locuitori la milion, urmată de Irlanda cu 636, Germania cu 533, Italia (448) și Franța (435), scrie .

Luând în considerare țările și teritoriile cu peste un milion de locuitori, Taiwan are cea mai mare medie a cazurilor zilnice noi (3.300), urmată de Portugalia, Australia (1.920), Noua Zeelandă (1.520) și Panama (712).

În ceea ce privește noile decese zilnice atribuite covid-19, Portugalia are, de asemenea, cel mai mare număr din Uniunea Europeană (3,17), urmată de Finlanda, cu 3,14, Irlanda cu 2,12, Grecia cu 1,97 și Italia cu 1,68.

În termeni globali, privind teritoriile și țările cu peste un milion de locuitori, Islanda are cea mai mare medie zilnică de decese noi atribuite covid-19 (12,78), urmată de Portugalia, Finlanda, Noua Zeelandă (2,45) și Irlanda.

Numărul mediu de cazuri noi zilnice la un milion de locuitori în Uniunea Europeană este de 337, iar cel al deceselor noi zilnic la 1,15.

Media mondială a cazurilor noi este de 69, iar cea a deceselor noi atribuite Covid-19 este de 0,21.