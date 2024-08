Țara în care ploile torențiale au dus la amânarea începerii trimestrului școlar. Persoane evacuate din cauza inundațiilor

Începerea noului trimestru școlar a fost amâncat cu o , din cauza ploilor torențiale ți a inundațiilor care au provocat moartea a cel puțin 76 de persoane.

„Efectele devastatoare ale ploilor în unele şcoli sunt atât de severe, încât ar fi imprudent să riscăm vieţile elevilor şi ale personalului angajat înainte ca măsuri împotriva inundaţiilor să fie implementate pentru a asigura o siguranţă adecvată pentru toate comunităţile şcolare afectate”, a transmis într-un comunicat Ministerul Educaţiei din Kenya, conform

Peste 131.000 de persoane au fost strămutate din cauza inundațiilor și 19 persoane sunt date dispărute. Zeci de oameni au murit și sute de mii trebuie să își părăsească locuințele din cauza indaunțiilor.

Drumuri și poduri au fost sitruse, un din Nairobi a fost inundat, dar zborurile s-au desfășurat ca de obicei. Barajele hidroelectrice sunt pline ochi, ceea ce ar putea duce la o revărsare în aval.

Africa de Est a fost afectată de inundații record, la finalul anului 2023.

