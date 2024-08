Tragedie aviatică! Un avion cu 62 de pasageri la bord s-a prăbușit într-o zonă rezidențială din statul Sao Paulo din Brazilia (VIDEO)

Un la bordul căruia se aflau 62 de persoane s-a prăbușit, vineri, într-o zonă rezidențială a unui oraș din statul Sao Paulo din , conform presei locale, transmite agenția .

Compania aeriană VoePass a confirmat într-un comunicat că un avion care se îndrepta spre aeroportul internațional Guarulhos din Sao Paulo s-a prăbușit cu 58 de pasageri și 4 membri ai echipajului la bord. În declarație nu se spunea ce a cauzat accidentul.

Pompierii din zonă au confirmat că avionul a căzut în orașul Vinhedo, dar nu se cunosc mai multe detalii.

The plane, registered PS-VPB, belonged to Voepass and operated flight 2Z-2283 from Cascavel to Guarulhos

An ATR 72 crashed in Vinhedo, São Paulo, today hitting houses.

PLANE CRASH IN SAU PAULO BRAZIL THIS MORNING CLAIMS LIVES OF 68 PASSENGERS

Televiziunea GloboNews din Brazilia a prezentat imagini cu o zonă mare în flăcări și cu fum ieșind din fuselajul unui avion, conform .

De asemenea, tot GloboNews a prezentat alte imagini, unde se observă un avion care cobora vertical, în spirală.

Autoritatea aeroportuară braziliană Infraero nu a confirmat informațiile după solicitarea din partea The Associated Press. Totodată, nicio companie aeriană locală nu a raportat imediat că unul dintre avioanele sale ar fi dispărut.

❗️✈️💥🇧🇷 – : A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.

Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).

Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane…

