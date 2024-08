Tragedie în China: Cel puțin 48 de oameni au murit după ce o porțiune de autostradă s-a surpat. Zeci de maşini au căzut într-o groapă uriașă (FOTO, VIDEO)

UPDATE 15:30. Autorităţile chineze au rectificat bilanțul victimelor, ca urmare a surpării acelei porțiuni de autostradă din China. Sunt cel puțin 48 de morţi şi 30 de răniţi, informează joi EFE, conform .

Știrea inițială

O porțiune de autostradă în sudul s-a . Conform unui nou bilanț, 36 de persoane au decedat, notează AFP, conform .

Agenţia de presă Xinhua a transmis, joi, la orele 05.30 (miercuri, 21.20 GMT) că „36 de persoane au murit, iar 30 de persoane au fost rănite”, iar vieţile celor răniţi nu sunt în pericol, după cum s-a precizat.

În momentul surpării, 20 de vehicule au căzut într-o groapă imensă. Surparea porţiunii de autostradă a avut loc, miercuri, în jurul orelor 02.10 (marţi, 18.10 GMT), între oraşul Meizhou şi comitatul Dabu, în provincia Guangdong. La acel moment, 54 de persoane ar fi fost implicate în tragedie, mai indicase Xinhua.

Surparea a fost un „dezastru geologic natural”, care s-a produs „sub impactul puternicelor ploi persistente”, după cum a precizat televiziunea de stat CCTV.În ultimele săptămâni, au avut loc averse puternice în provincia industrială Guangdong, care are Canton drept capitală, unde au avut loc inundații grave și alunecări de teren.

An expressway collapsed in southern China, killing at least 19 people – Xinhua

The collapse of the roadway occurred in the Chinese province of Guangdong. Under the rubble were 18 cars. More than 30 people were rescued and taken to hospital.

— NEXTA (@nexta_tv)