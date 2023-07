Turiștii care ajung în Turcia se confruntă cu o nouă strategie a hoților / Experiența neplăcută a unei românce

O româncă, aflată în vacanță în , a ales să povestească pățania ei pe Facebook. Turista spune că acolo se practică furtul prosoapelor de pe plajă, relatează Click.ro.

„Sunt turiști care pierd prosoape și ca să nu plătească 20 de euro, aleg să le ia de la alții”.

Experiența neplăcută a unor turiști români, care și-au petrecut vacanța în , a fost relatată pe rețelele sociale.

„Să vă spun ce am pățit noi, apropo de rezervări cu prosoape care stau cu orele pe șezlongurile goale. Mare grijă cu prosoapele de la hotel. Sunt turiști care au pățit ca noi sau le-au uitat pe undeva și în ziua plecării, ca să nu plătească 20 de euro, aleg să „fure” de la alții.

Noi am primit prosoapele înapoi de la recepție pentru că am cerut camera (bineînțeles că nu îți arată nimic), însă în cele mai multe cazuri am văzut turiști care rămân cu paguba. Așa că eu vă recomand să luați prosoape de acasă, că nu cred că îndrăznește nimeni sa le ia”, se arată în mesajul de pe Facebook, scrie ziare.com.

Cum au fost jefuiți românii în Thassos

Recent, o altă vacanță de vis din Grecia s-a transformat în coșmar. Iată ce a pățit o familie de români care a vizitat insula Thassos.

Românii s-au dus să viziteze, printre altele, mănăstirea Mihail și Gavril de pe insula Thassos. Ei au făcut una dintre cele mai mari greșeli pe care le poate face un turist: au lăsat banii în mașină. Păgubiții și-au relatat experiența trăită pe grupul Forum Thassos.

„Pentru prima oară în Thassos, este un concediu de vis! Dar, cum orice vis are și părți negative, aș vrea să vă avertizez. Am fost să vizităm mănăstirea Mihail și Gavriil, am parcat pe marginea drumului și am intrat în mănăstire, după ce am fost fascinați de peisajul mirific ne-am continuat drumul până la Giola, iar de acolo am fost la plaja Photos.

Acolo am constat că în portofel nu mai aveam niciun ban. În parcarea de la mănăstire ni s-a umblat în mașină, am sesizat că și în portbagaj, deoarece aveam și acolo câțiva lei.

Paguba totală a fost de 450 euro și 55 de ron. Camerele de la mănăstire nu băteau până la locul parcării, așadar tind sa cred că au fost niste profesioniști…menționez că au umblat și în mașina prietenilor noștri, posibil sa vă citească cheile când încuiați mașinile”, a fost mesajul postat pe Forum.