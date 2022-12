Ucraina, în stare de alertă: Rusia ridică de la sol bombardierele cu capacitate nucleară

Cresc din nou temerile că Rusia va folosi o armă nucleară în războiul din Ucraina. Bombardiere rusești cu capacități nucleare ar fi fost observate în raza de acțiune a frontierei ucrainene, informează .

Noi temeri privind un atac nuclear

Bombardierele strategice Tu-95MS ar fi fost observate în spațiul aerian a trei regiuni distincte.

Pe lângă faptul că au fost văzute în oblasturile rusești Saratov, Samara și Orenburg, acestea au fost observate și în spațiul aerian deasupra regiunii estice a Rusiei și deasupra Mării Barents.

Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, Oleksiy Danilov, a declarat că ucrainenii nu ar trebui să trăiască în permanență cu teama atacurilor continue cu rachete lansate de forțele rusești, relatează The New Voice of Ukraine.

Tu-95MS a fost dezvoltat pentru a transporta rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune lansate din aer.

Cu numele de cod „Bear” de către NATO, modelul este o versiune modificată a avionului Tu-95. Tupolev spune că este „cel mai rapid avion purtător de rachete turbopropulsor de serie din lume”, îndeplinind una dintre componentele triadei nucleare. Este format din patru motoare turbopropulsoare, cu combustibil plasat în opt compartimente închise ermetic. Există un singur punct pentru realimentare.