Ucraina susține că a creat „pelerine de invizibilitate” și le-a folosit deja în contraofensivă. Ce sunt și cum funcționează (FOTO, VIDEO)

Ministrul ucrainean al transformării digitale, Mykhailo Fedorov, a prezentat miercuri așa-numita „pelerină a invizibilității”, despre care susține că îi poate ascunde pe soldați de camerele de termoviziune și de drone, transmite .

Pelerina blochează radiațiile și a fost creată de Brave1, un proiect de tehnologie de apărare ce este sponsorizat de guvernul Ucrainei.

Ea a fost în dezvoltare din 2015, când se dorea să fie folosită de lunetiști și de forțele de operații speciale din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) în misiunile din regiunea Donbas, a dezvăluit Maxim Boryak, unul dintre dezvoltatorii pelerinei, pentru CNN. Procesul a fost reluat din nou când Rusia a lansat invazia pe scară largă.

Have u ever read about invisibility cloaks in fairy tales? Well, Ukrainians made it. The cloak blocks heat radiation & makes defenders invisible to Russian thermal cameras. It will help our soldiers work effectively during the night. Miltech magic supported by cluster.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo)