Armata ucraineană a acuzat miercuri că forţele rusești au bombardat o şcoală la Avdiivka, în regiunea Doneţk din Ucraina. Aceștia au folosit muniţii cu fosfor alb, care au provocat un incendiu care a cuprins întreaga clădire, conform agenţiei de presă EFE.

Folosirea muniţiilor cu fosfor alb a fost anunțată de către şeful administraţiei regionale militare din Doneţk, Pavlo Kirilenko, pe Telegram.

Șeful administraţiei regionale militare din Doneţk a precizat că: „O altă instituţie de învăţământ, distrusă de ruşi în regiunea Doneţk – Şcoala nr.1 din Avdiivka”, susţine şeful administraţiei ucrainene din regiune Kirilenko. „Noaptea trecută, trupele ruse au efectuat bombardamente asupra unei şcoli cu muniţie cu fosfor alb interzise. Şcoala a ars în întregime. Din fericire, nu au fost înregistrate victime: în interiorul clădirii se afla doar personalul de pază, care a reuşit să se salveze”.

A school in before the arrival of the „liberators” and after.

