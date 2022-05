Ucrainenii au doborât cel de-al 201-lea avion rusesc și au eliberat orașul Harkov

Militarii ucraineni au dus lupte aeriene intense în Harkiv timp de două luni, însă au reușit să elibereze orașul de invadatorii ruși. Forțele militare au transmis duminică faptul că au doborât 201 de avioane de luptă rusești, de la începutul războiului.

„Până vineri, 14 mai, Forţele Armate Ucrainene au lovit 8 ţinte aeriene inamice, 10 vehicule blindate şi 30 de ocupanţi. În regiunea Harkov, armata ucraineană susține că a doborât cel de-al 201-lea avion de luptă al ocupanţilor ruşi”, anunţă Comandamentul Forţelor Aeriene pe pagina de Facebook.

”Rușii bombardau în mod constant Harkovul pentru că stăteau foarte aproape de oraș. Datorită eforturilor de apărare ale Forțelor Armate ucrainene, rușii s-au retras departe de zona orașului în direcția graniței cu Rusia”, a declarat sâmbătă primarul Harkovului.

Acesta a mai transmis că „acum este liniște la Harkov”, iar oamenii se întorc treptat în oraș, subliniind că în localitate nu au mai avut loc de cinci zile bombardamente ale rușilor.

⚡️Ukrainian Air Force: 201 Russian planes destroyed to date.

Yuriy Ignat, spokesman for Ukraine’s Air Force, said Ukraine’s Air Force destroyed one Su-30/Su-34 aircraft, seven unmanned aerial vehicles, a platoon base, a command and control post, & 10 armored vehicles on May 14.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent)