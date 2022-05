Un alt elicopter rusesc Ka-52 doborât cu un lansator anti-tanc. Înainte de război, rușii se lăudau că nu poate fi distrus (VIDEO)

Forțele armate ale Ucrainei au distrus un alt elicopter rus de atac Ka-52 Alligator. Costul unei astfel de aeronave se ridică la aproximativ 15 milioane de dolari, potrivit canalului Telegram Operatyvnyi ZSU, relatează Ukrinform.

„Minus un aligator rusesc Ka-52 în valoare de 15 milioane de dolari”, spune o scurtă descriere sub un videoclip cu doborârea, scrie .

Ka-52 Alligator este un elicopter de atac rusesc, o aeronavă de comandă a forțelor aeriene ale armatei lor, însărcinată cu recunoașterea aeriană, țintirea și coordonarea unui grup de elicoptere de atac. Ka-52 este capabil să angajeze vehicule blindate și neblindate, forță armată și ținte aeriene pe câmpul de luptă.

Another Russian Ka-52 gets shot down by a Ukrainian Stugna ATGM

— OSINTtechnical (@Osinttechnical)