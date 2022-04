Google a făcut publice imagini din satelit cu bazele militare ale Rusiei. Pe Google Maps se mai pot vedea sistemele antiaeriene și chiar lansatoarele rusești de rachete nucleare (FOTO)

Google a publicat pe Google Maps, una dintre aplicațiile sale, imaginile din satelit ale tuturor bazelor militare ale Rusiei, informează Nu sunt oricum, ci chiar imagini de înaltă rezoluție.

Pe lângă bazele militare, acolo se mai văd lansatoare de rachete nucleare, o bază de lansare a rachetelor intercontinentale balistice, nave, aeroporturi militare, sisteme antiaeriene și alte fortificații.

Fostul jurnalist Victor Kovalenko a publicat, pe Twitter, mai multe capturi cu ce a descoperit și a explicat cum poate oricine accesa respectivele imagini din Google Maps.

Într-o imagine, de exemplu, se vede o bază aeriană cu avioane Suhoi SU-57, iar în alta apare portavionul „Amiralul Kuznețov” acum aflat în reparații.

The service opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian military bases, fortifications, facilities, airports, jets, ships, anti-air systems, nuclear rocket launchpads, etc. On this photo you can see Su-57, a 5th gen fighter jet.

[2] The service opened public access to satellite imagery in HQ of all Russian facilities. On this photo you can see „Admiral Kuznetsov”, an aircraft carrier flagship currently undergoing refit.

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko)