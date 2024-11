Un amestec de condimente popular în SUA, interzis în Coreea de Sud. Care este motivul

Unul dintre cele mai populare exporturi ale Americii este ilegal în . Este vorba de Trader Joe’s Everything But the Bagel.

De ce este interzis amestecul de condimente în Coreea de Sud

Amestecul, care este popular printre influenți și observat în mod regulat în rețetele de pe TikTok, conține sare, usturoi tocat, semințe de susan și semințe de mac, ultima dintre acestea fiind interzisă în Coreea de Sud.

Călătorii care sosesc pe Aeroportul Incheon din Seul (ICN) au raportat recent că au văzut semne care menționează în mod specific amestecul de condimente nu este permis, scrie .

Un poster de pe X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, a distribuit un poster de la aeroport . Semnul avea o imagine a amestecului de condimente și scria în coreeană: „Am dori să vă informăm că următoarele produse care conțin semințe de mac nu pot fi aduse în țară ca „Papaver Somniferum L”, un ingredient al familiei de mac desemnat ca substanță narcotică conform legii de control a stupefiantelor din Coreea de Sud a fost detectată.”

„Produsele din semințe cu substanțe narcotice au fost întotdeauna interzise să fie aduse în Coreea. Recent, birourile vamale au intensificat măsurile de represiune împotriva articolelor legate de narcotice”, a declarat un reprezentant al aeroportului pentru CNN.

Planta de mac este o sursă vitală pentru aceiași compuși care se găsesc în analgezice precum codeina și morfina, precum și în drogurile stradale precum heroina, deși semințele în sine nu conțin opiacee.

Un blogger a încercat să le introducă în țară

Recent, un blogger de pe site-ul coreean Naver a postat despre experiența sa de a aduce produsele Trader Joe’s din SUA în Coreea de Sud.

Într-o postare făcută pe 14 iulie, bloggerul a relatat că a adus 20 de sticle de condiment, despre care a aflat online. Cu toate acestea, au ieșit de pe banda transportoare de bagaje cu un lacăt galben pe ele, iar ea a trebuit să vorbească cu oficialii aeroportului pentru a explica de ce a adus articolele interzise în țară.

„Se pare că există o confuzie”, a scris ea, adăugând că și altor persoane din zborul ei li s-au confiscat produsele.

În cele din urmă, „Am renunțat la sticlele de condimente și apoi am fost lăsată să plec”, a conchis ea.

Și Coreea de Sud nu este singura țară cu restricții privind semințele de mac.

În Singapore, semințele sunt clasificate oficial drept „mărfuri interzise” de către Biroul Central pentru Narcotice, dar persoanele care doresc să le aducă în țară – sub formă de semințe sau produse alimentare – pot solicita o scutire prin intermediul Autorității pentru Științe ale Sănătății a țării.

Anul trecut, Pentagonul a avertizat membrii armatei că consumul de semințe de mac ar putea face ca un test antidrog să devină pozitiv.

„Din abundență de precauție, consider că protejarea membrilor serviciului și integritatea programului de testare a drogurilor necesită un avertisment pentru a evita semințele de mac”, se arată în nota.

Cu toate acestea, experții spun că ar fi aproape imposibil să mănânci suficiente semințe de mac pentru a te droga.