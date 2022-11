Un asteroid s-a prăbușit în apropierea unui lac din Canada. Căderea acestuia a fost anunțată de astronomi cu două ore înainte (VIDEO)

În dimineața zilei de 19 noiembrie, : „Se pare că o rocă spațială va cădea în Lacul Erie în circa două ore”. Ye Quanzhi este un astronom al Universității din Maryland ce se ocupă cu studierea asteroizilor, cometelor și meteoriților. El a raportat evenimentul pe Twitter la ora 1:13 a.m.

la două ore de la anunțarea evenimentului, iar prăbușirea acestuia în apropierea Lacului Erie din Canada a fost înregistrat, informează . Impactul meteoritului a fost simțit de mai mulți oameni și a fost filmat de camerele de supraveghere.

Camerele de supraveghere din Toronto și zonele vecine au reușit să filmeze „mingea de foc” pe cer în jurul orei 3:25, pe parcursul dimineții zilei de 19 noiembrie. Camerele Turnului CN din Toronto au surprins modul în care asteroidul a intrat în atmosfera Terrei, tot potrivit EarthSky.

