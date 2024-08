Un avion de transport militar al Rusiei s-a prăbușit la Belgorod. Moscova susține că la bord erau 65 de prizonieri ucraineni. Kievul susține că a fost doborât de trupele ucrainene și transporta rachete S-300 (VIDEO)

UPDATE: Surse din Statul Major al armatei ucrainene susțin că forțele ucrainene sunt cele care au doborât aeronava rusească de transport militar Ilyushin-76, potrivit .

În legătură cu numărul victimelor și identitatea persoanelor de la bord circulă în continuare informații contradictorii. Partea ucraineană susține că în evenimentul aviatic au murit 63 de persoane.

Potrivit Ukrainskaya Pravda, surse din apărarea ucraineană susțin că avionul livra rachete antiaeriene S-300, de tipul celor utilizate recent în atacurile asupra Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

Ministerul rus al apărării susține că avionul transporta 65 de prizonieri ucraineni de război, care urmau să fie parte a unui schimb de prizonieri. Potrivit TASS, au murit atât cei 65 de prizonieri ucraineni, cât și cei șase membri ruși ai echipajului, și trei „însoțitori”.

UPDATE: Avionul rusesc de transport militar avea la bord 65 de prizonieri ucraineni de război, șase membri ai și trei însoțitori, susține Ministerul rus al apărării, potrivit .

Autoritățile ruse investighează cauza accidentului, iar la fața locului s-a deplasat o comisie militară specială.

Știrea inițială: Un avion rusesc de transport militar Ilyushin Il-76 s-a prăbușit miercuri în regiunea Belgorod a Rusiei, a anunțat Ministerul rus al apărării, potrivit RIA, transmite .

În imaginile postate pe Telegram de Baza, un canal asociat serviciilor de securitate rusești, se poate observa cum o aeronavă de mari dimensiuni se îndreaptă spre sol și explodează într-o adevărată minge de foc.

Il-76 este o aeronavă folosită pentru transportul de trupe, mărfuri, echipamente militare și arme. În mod normal are un echipaj de cinci persoane și poate duce până la 90 de pasageri.

Nu este primul incident în care este implicată o aeronavă a armatei ruse în această lună. Un avion de război al forțelor ruse din Luganskul pe care îl ocupă, la doar câteva zile după ce un alt avion de război din sudul Rusiei.

‼️Frames of the crash of a Russian Il-76 in the Belgorod region

▪️The video shows how, when falling from the plane, its component parts begin to separate; after a few seconds, it hits the ground and explodes.

▪️According to media reports, there could have been about 63 people on…

— Zlatti71 (@djuric_zlatko)