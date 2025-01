Un avion s-a prăbușit pe o plajă din Brazilia. Pilotul a murit pe loc (VIDEO)

s-a prăbușit pe o plajă din Brazilia, iar în urma impactului cu solul pilotul a murit pe loc. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Aeronava a ratat aterizarea, a ieșit din perimetrul aeroportului, apoi a lovit solul în zona unui parc. A continua să avanseze pe sol și a lăsat în urmă o dâră de fum și flăcări până când s-a oprit pe nisip. Impactul a fost mult prea puternic, iar pilotul nu a reușit să supraviețuiască și a murit pe loc, conform

La bordul avionului se aflau patru pasageri, printre care și doi copii, iar aceștia au fost extrași în viață din interiorul aeronavei. Au mai fost rănite 3 persoane care se aflau în parc în momentul în care avionul s-a prăbușit.

dintr-un oraș din centrul Braziliei și trebuia să ajungă în Sao Paolo. Încă nu se cunoaște cauza accidentului, dar ceea ce este sigur este că pista era umedă în urma ploii.

🚨🇧🇷PLANE CRASH IN BRAZIL: ONE DEAD, MULTIPLE INJURED

A Cessna 525 overshot the wet, 940-meter runway at Ubatuba Airport, about 137 miles from São Paulo, crashing onto a beach and exploding around 10 a.m.

The pilot died despite rescue attempts, while a couple and two children…

