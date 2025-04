Gestul eroic al unor asistente din China în timpul cutremurului. Apărau bebelușii cu propriul lor corp (VIDEO)

Un gest eroic al unor asistente de la o maternitate aflată la granița cu Myanmar, a fost surprins de camerele de supraveghere, în timpul cutremurului catastrofal de 7,7 grade. Cele două asistente protejau bebelușii cu propriul lor corp.

Totul s-a produs la maternitatea din orașul Ruili, din China. Cele două asistente nu au ezitat niciun moment să protejeze micuții din salon, deși cutremurul era atât de puternic încât abia se țineau pe picioare, conform

Una dintre ele ținea strâns un bebeluș în brațe, iar a doua ținea paturile cu nou născuții pentru a nu se răsturna. Din fericire, atât asistentele eroine, cât și nou-născuții au scăpat teferi.

Nurses trying to protect newborn babies during Myanmar earthquake

