Un celebru comediant britanic va promova turistic România la BBC. Palatul Parlamentului, printre obiectivele prezentate

Actorul și comediantul britanic Romesh Ranganathan, protagonist și prezentator în numeroase comedii de televiziune, precum și câștigător al unor premii BAFTA, în 2020 și în 2021, va promova România în cadrul unei emisiuni de succes la postul BBC.

The Misadventures of Romesh Ranganathan este urmărit de circa 2 milioane de telespectatori per episod, audiența fiind formată din toate categoriile de vârstă, inclusiv de catgoriile mai tinere care caută noi destinații de vizitat.

Conform solicitării producătorului emisiunii, episodul care va prezenta România va începe chiar cu vizita lui Romesh Ranganathan la Palatul Parlamentului.

Potrivit Profit.ro, emisiunea are un scop educativ, este realizată sub forma unui documentar de călătorie și a câștigat, în 2020, premiul British Academy Television pentru cele mai bune imagini.

Formatul standard de prezentare este de recomandare turistică, în episoadele anterioare destinațiile prezentate fiind Albania, Bosnia, Canada, Columbia, Etiopia, Haiti, Mongolia.

Comediantul Romesh Ranganathan călătorește în locuri turistice mai puțin vizitate, pentru a arăta că stereotipurile care persistă cu privire la acestea pot fi exagerate și, totodată, mult mai important, să prezinte telespecatorilor ce este bine de știut și de admirat cu privire la țara respectivă.