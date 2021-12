Un depozit Amazon s-a prăbușit, în SUA. Zeci de muncitori ar fi prinși sub dărâmături

Un depozit Amazon din Statele Unite s-a prăbuşit peste muncitorii aflaţi la muncă în tura de noapte, potrivit Fox News.

Imaginile publicate din mediul online arată că din clădirea în care se aflau în jur de 50 şi 100 de oameni au rămas în picioare doar stâlpii care susţineau pereţii şi acoperişul depozitului. La fața locului sunt zeci de echipaje de intervenție.

Din primele informații se pare că depozitul s-a prăbușit din cauza vremii severe, zona fiind vizată de o atenționare de tornadă.

Încă nu se ştie câte persoane au fost rănite, însă o persoană a fost transportată cu elicopterul la spital.

„Siguranţa angajaţilor şi partenerilor noştri este prioritatea noastră principală. Evaluăm situaţia şi vom împărtăşi informaţii suplimentare când vor fi disponibile”, a transmis Richard Rocha, purtătorul de cuvânt al Amazon.

Close up look at damaged Amazon warehouse in Edwardsville, Illinois, just outside of St. Louis, Missouri, where 50-100 workers are believed to be trapped right now after possible tornado took out much of the building tonight. pic.twitter.com/GPRT3Uh5OD

— Preston Phillips 🇺🇸 (@PrestonTVNews) December 11, 2021