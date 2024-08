Un marfar a fost deraiat în Rusia. Un rezervor de carburant și un vagon au luat foc (VIDEO)

Un tren marfar a fost deraiat, marți, în apropiere de Volgogad, în sud-vestul Rusiei, de către persoane neautorizate.

Deraierea a avut loc în Gata Kotluban, în Volgograd. Un rezervor de carburant și un vagon au luat foc, iar flăcările au fost stinse la scurt timp, conform

Autoritățile ruse nu au oferit niciun detaliu despre acest incident și nici despre persoanele neautorizate care au pus la cale planul.

. Several cars of a freight train derailed in the Volgograd region. According to Russian media, it was the result of a drone attack; according to authorities, the accident occurred due to „interference by unauthorized persons.”

No one was injured as a result of the…

— Belsat in English (@Belsat_Eng)