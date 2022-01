Un nou „indicator clar” de război: Rusia a mutat rezerve de sânge în apropierea graniței cu Ucraina

Acumularea militară a Rusiei în apropierea Ucrainei s-a extins, iar acum include rezerve de sânge împreună cu alte materiale medicale care i-ar permite să trateze victimele de război, conform Reuters.

Acesta este un alt indicator cheie al pregătirii militare a Moscovei, au declarat trei oficiali americani.

Actuali și foști oficiali americani spun că indicatorii concreți — cum ar fi rezervele de sânge — sunt esențiali pentru a determina dacă Moscova ar fi pregătită să efectueze o invazie, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin ar decide să facă acest lucru.

