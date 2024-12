Un petrolier rusesc s-a rupt în două în Marea Neagră. „A avut loc o deversare de produse petroliere” (VIDEO)

Un petrolier rusesc care transporta mii de tone de produse petroliere s-a rupt în două în timpul unei furtuni, rezultând o deversare de petrol în strâmtoarea Kerci. De asemenea, un alt petrolier a suferit avarii, informează

Petrolierul „Volgoneft 212”, de 136 de metri, s-a rupt în două. La bordul său se aflau 15 persoane. Potrivit ziarului rusesc Kommersant, nava, construită în 1969, transporta aproximativ 4.300 de tone de păcură.

🚨 Two Russian tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 sank near the Kerch Bridge in the Black Sea.

— Igor Sushko (@igorsushko)