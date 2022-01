Un pod din Pittsburgh s-a prăbușit cu doar două ore înainte ca Biden să viziteze orașul în vederea reformelor de infrastructură asumate de guvern

Un pod cu două benzi din Pittsburgh s-a prăbușit vineri cu ore înainte de vizita președintelui Joe Biden în orașul din Pennsylvania.

Acesta este un exemplu dramatic al urgenței din spatele eforturilor de a reconstrui infrastructura uzată a Statelor Unite.

PA Lt. Gov. @JohnFetterman says Pittsburgh bridge collapse shows Biden was „ahead of the curve” on infrastructure and the state will be able to rebuild due to the bipartisan law:

„We will have the resources available because of the infrastructure bill passed under his watch.” pic.twitter.com/vPjyvVI7fM

— The Recount (@therecount) January 28, 2022