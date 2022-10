Un pod suspendat din India s-a prăbușit: 40 de persoane au murit (VIDEO)

Tragedie într-un oraș din India. Cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost grav rănite ca urmare a prăbușirii unui pod suspendat din statul Gujarat din vestul Indiei.

Peste 400 de oameni se aflau în acel moment pe podul din orașul Morbi, când podul s-a prăbușit în râul Machchu, a declarat postul local de televiziune Zee News.

„Oameni au căzut în râu și sunt victime. Nu avem încă cifrele. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare”, a declarat pentru Reuters Rahul Tripathi, un înalt oficial al poliției de la fața locului.

Filmările difuzate de postul TV au arătat zeci de oameni agățați de cablurile podului prăbușit, în timp ce echipele de urgență încercau să-i salveze.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!

To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.

This is Gujarat’s development 👇

— YSR (@ysathishreddy)