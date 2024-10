Uraganul Milton a lovit coasta Floridei. S-au format mai multe tornade (VIDEO)

, miercuri seara, aducând cu el ploi torenațiale, vânt puternic, iar în zona centrală a pensinsulei s-au înregistrat inundații.

pe coasta de vest la Floridei, lângă Siesta Key, din comitatul Sarasota, în jurul orei 20.30, ora locală. La finalul zilei, acesta a pierdut din intensitate și a ajuns la nivelul 3 din 5, fiind în continuare considerat major, conform

Joe Biden a avertizat că uraganul Milton ar putea fi „unul dintre cele mai distructive uragane care a lovit Florida în mai bine de un secol”.

Uraganul a adus cu el vânt puternic și ploi torențiale care au inundat rapid zona lovită.

„Furtuna este aici. Este timpul ca toată lumea să stea în casă (…) Staţi în casă şi nu circulaţi”, a declarat guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis.

Milton ar urma să traverseze Florida de la vest la est, va trece pe lângă orașul Orlando, unde parcurile Disney World au fost deja închise, iar aeroporturile Tampa și Sarasota sunt sub alertă.

Mai multe tornade s-au format în părțile centrale și sudice ale statului.

„Atunci când Milton va ajunge la ţărm, condiţiile vor fi favorabile apariţiei unor tornade în centrul şi sudul Peninsulei Florida, inclusiv departe de locul în care uraganul urmează să atingă uscatul”, a avertizat Serviciul Naţional american de Meteorologie (NWS).

În comitatul Broward s-au observant mai multe tornade care au fost filmate și postate pe rețelele de socializare. În Clewiston, în comitatul Hendry, tornada a distrus totul în cale.

Doar în cursul zilei de miercuri, până la ora locală 15.00, în Florida s-au înregistrat șapte tornade, printre care și două la Lakeport, în centrul peninsulei.

53 de alerte au fost emise și peste 12 milioane de oameni au fost evacuați. 2.400 de școli și 170 de spital ar putea fi afectate de tornadele care suflă cu rafale de vânt de până la 110 km/h. În circa 15 comitate de pe coasta de vest a Floridei, s-a ordonat evacuarea locuitorilor.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton’s arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected.

