Ursula von der Leyen, după ce PPE a câștigat alegerile europene: „Suntem cel mai puternic partid”

Ursula von der Leyen a declarat că Partidul Popular European (PPE) este „cel mai puternic partid și ancora stabilității”. Declarația președintei Comisiei Europene vine după ce PPE a câștigat .

PPE, „cel mai puternic partid”, a câștigat alegerile europene

Pe lângă faptul că Ursula von der Leyen a declarat că PPE este „cel mai puternic partid și ancora stabilității”, ea a mai spus și că alături de alte formațiuni, partidul va construi un bastion împotriva extremelor de la stânga şi de la dreapta

„Astăzi este o zi bună pentru PPE. Am câştigat alegerile europene, prieteni. Suntem cel mai puternic partid. Suntem ancora stabilităţii şi alegătorii au recunoscut leadershipul nostru în ultimii cinci ani, iar acesta este un mesaj extraordinar pentru noi toţi. Vă mulţumesc mult pentru tot ce aţi făcut. De aceea, în primul şi în primul rând vreau să le mulţumesc alegătorilor care ne-au acordat votul lor şi care contează pe noi. (…) Am avut o campanie fantastică. Am fost hotărâţi. Am fost uniţi. Am făcut asta şi acum am câştigat alegerile europene”, a spus Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres.

În cadrul aceluiași discurs, președinta Comisiei Europene le-a mulțumit preşedintelui şi secretarului general ai PPE, Manfred Weber şi Thanasis Bakolas, dar şi staffului său de campanie, din care au făcut parte și tineri.

„Acum trei luni, la Bucureşti, mi-aţi acordat încrederea pentru a fi candidatul cap de listă al PPE şi în săptămânile de după aceea am fost în campanie cu mulţi dintre voi în Uniunea Europeană, în diferite state membre. Trebuie să vă spun că am mers în 17 state membre diferite, am vizitat 31 de oraşe. Aceasta a fost una dintre cele mai bune experienţe avute vreodată din viaţa mea politică. A fost într-adevăr extraordinar, am întâlnit oameni din toate categoriile. Am lucrat îndeaproape cu candidaţii noştri din Europa şi trebuie să vă spun că am văzut multă încredere în PPE, în Uniunea noastră Europeană. Iar în această noapte acest lucru este confirmat. PPE este cel mai puternic grup din Parlamentul European. PPE are cei mai mulţi lideri”, a mai declarat Von der Leyen.