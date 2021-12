Violențe împotriva restricțiilor anti-COVID în capitala UE, Bruxelles. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă (VIDEO)

Mii de protestatari au manifestat, duminică, la Bruxelles, pentru a treia oară, împotriva restricțiilor anti-Sars-Cov-2 impuse de guvernul belgian pentru a contracara o creștere a infecțiilor pe măsură ce varianta Omicron se extinde în Europa, arată ABC News.

Aceștia au inclus și lucrători belgieni din domeniul sănătății care vor avea o fereastră de trei luni în care să se vaccineze împotriva virusului începând cu 1 ianuarie sau riscă să-și piardă locul de muncă.

O prezență puternică a poliției și controale preventive pe scară largă au fost desfășurate pentru marș, având în vedere modul în care protestele anterioare au ajuns la violență. Dar doar 13 arestări au fost făcute pentru „răzvrătire și deținere de articole interzise”, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Ilse Van de Keere.

Tot duminică, Comisia Europeană cu sediul la Bruxelles a convenit cu Pfizer-BioNTech să accelereze livrarea vaccinurilor începând cu câteva săptămâni. Gigantul farmaceutic va livra încă 20 de milioane de doze de vaccin din ianuarie până în martie celor 27 de națiuni ale Uniunii Europene.

Protestul belgian vine la o zi după proteste similare din alte capitale europene, inclusiv Paris și Londra. Națiunile din Europa reimpun măsuri mai dure pentru a opri un nou val de infecții cu COVID-19 provocate de varianta foarte transmisibilă omicron, Țările de Jos conducând calea prin impunerea unei carantine la nivel național.

Organizația Mondială a Sănătății a raportat în acest weekend că varianta omicron a fost detectată în 89 de țări, iar cazurile variante se dublează la fiecare 1,5 până la 3 zile în locurile cu transmitere comunitară.

În cadrul unui protest de la Bruxelles luna trecută, câteva sute de oameni au început să lovească poliția, să spargă mașini și să incendieze coșurile de gunoi. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

🇧🇪 A journalist beaten by the police in #Bruxelles during an anti-#COVID19 pass protest.

It’s a few minutes from the European Commission 🇪🇺 headquarters. And no report from the medias. I find it very ironic.pic.twitter.com/plwUm1UiNv

— Expat in Poland 🇵🇱 (@BasedPoland2) December 19, 2021