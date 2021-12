Un nou val de proteste împotriva restricțiilor anti-Covid are loc în capitala UE, Bruxelles (VIDEO)

Aproximativ 8.000 de oameni au mărșăluit prin Bruxelles către sediul Uniunii Europene, scandând „Libertate!”, lansând focuri de artificii și provocând poliția să acționeze violent, conform AFP.

De data aceasta, numărul de persoane prezente a fost mai mic decât cei 35.000 de sceptici privind vaccinul și carantinarea care au mărșăluit luna trecută, numărul și pregătirea polițiștilor a fost mai bine organizată împotriva protestatarilor.

În timp ce două drone și un elicopter survolau deasupra protestatarilor, au fost aruncate focuri de artificii și cutii de bere. Poliția a răspuns cu tunuri de apă și gaze lacrimogene.

Pe măsură ce mulțimea s-a împrăștiat în grupuri mai mici în jurul cartierului european, au existat mai multe ciocniri și unii au incendiat mormane de gunoaie.

Mai multe țări europene au avut parte de demonstrații în ultimele săptămâni, în timp ce guvernele răspund la o creștere a cazurilor de infectare cu virusul Sars-Cov-2, fiind aplicate restricții mult mai stricte.

La Bruxelles, organizatorii au sperat să se potrivească cu demonstrația din 21 noiembrie, în care poliția părea prinsă neprevăzută și au avut loc ciocniri violente.

Demonstranții se opun măsurilor obligatorii de sănătate cum ar fi măștile de protecție, carantinarea obligatorie și certificatul verde.

The atmosphere is tense in Bruxelles during the demonstration against sanitary passes and restrictions. #Brussel #Covid_19 #VaccinePassport #healthpass #Demonstrations #protests pic.twitter.com/4ijpXp301u

Bannerele de duminică au comparat stigmatizarea celor nevaccinați cu tratamentul evreilor forțați să poarte stele galbene în Germania nazistă.

„Covid = genocid organizat”, spunea un semn. „Codul QR este o svastică”, a declarat un altul, referindu-se la certificatul digital sigur al UE Covid.

Părinții — dintre care unii au adus copii mici la protest — și-au scandat credința că vaccinul le va îmbolnăvi copiii.

Pompierii în uniformă, în afara serviciului, au mărșăluit în fruntea protestului în timp ce acesta se străduia prin oraș, pentru a cere dreptul de a refuza vaccinarea.

Măsurile impuse pentru combaterea virusului Sars-Cov-2 în Belgia au fost decise de propriile guverne naționale și regionale ale țării.

Belgium, Brussels

The Bigger the crowd, the more desperate police become. The Peaceful crowd fired upon with tear gas…. Remember, it’s all for your Safety#Protest #demonstratie #Belgium #Brussels #Brussel #brusselprotest #Freeedom #libertes #Liberty #Christmas #Christmas2021 pic.twitter.com/eJk0OZu8s6

— Protest News (@ProtestNews_EN) December 6, 2021