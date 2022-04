Vladimir Putin e grav bolnav? Ce s-a întâmplat la întâlnirea cu Serghei Șoigu. „Nu arată deloc bine” (VIDEO)

Noi controverse au apărut privind starea de sănătate a lui Vladimir Putin, în contextul în care, la cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, s-a ținut de masă timp de 12 minute. Și despre Șoigu se speculează că

„Putin nu arată deloc bine, oamenii au văzut poziția cocoșată și faptul că se ține de birou 12 minute, cât durează întâlnirea cu Șoigu”, a scris Timothy Phillips, pe Twitter, citat de Washington Examiner.

Iar economistul suedez Anders Aslund a spus că Șoigu „murmură în fața lui Putin, se descurcă greu, sugerând urmările unui infarct”.

„Stă prost, se descurcă prost”, a mai susținut Aslund, potrivit

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: .)

— Timothy Phillips (@TSJPhillips)