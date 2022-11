Vladimir Putin, la întâlnirea cu mamele soldaților ruși care luptă în Ucraina: Eu personal și întreaga conducere a țării vă împărtășim durerea. Înțelegem că nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu (VIDEO)

Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit vineri cu mamele soldaților care luptă în Ucraina, spunându-le că el și întreaga conducere a Rusiei le împărtășesc durerea, transmite .

Războiul din Ucraina s-a soldat cu moartea a zeci de mii de soldați din ambele tabere, potrivit SUA, iar invazia rusă a declanșat cea mai mare confruntare dintre Moscova și Occident după Criza Rachetelor din Cuba din 1962.

În Ucraina au fost trimiși să lupte sute de mii de soldați ruși, printre care și o parte din cei peste 300.000 de rezerviști convocați ca parte din mobilizarea anunțată de Vladimir Putin în luna septembrie.

Stând alături de un grup de mame în jurul unei mese cu ceai, prăjituri și boluri cu fructe de pădure proaspete, președintele rus a spus că Moscova împărtășește durerea celor care și-au pierdut copiii.

„Aș dori să știți că eu personal și întreaga conducere a țării – vă împărtășim durerea”, a declarat Vladimir Putin.

„Înțelegem că nimic nu poate înlocui pierderea unui fiu – mai ales pentru o mamă”, a adăugat liderul rus, respirând greu și dregându-și adesea glasul. „Împărtășim această durere”, a susținut el.

Mamele au ascultat declarațiile lui Putin, însă replicile lor pentru președinte nu au fost difuzate în înregistrarea transmisă de televiziuni.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices.

— Mary Ilyushina (@maryilyushina)