Vladimir Putin le promite statelor africane că Rusia le va livra cereale, în ciuda sancțiunilor occidentale: „Înţelegem perfect importanţa furnizării neîntrerupte de alimente”

Într-un articol publicat luni de Kremlin şi dedicat celui de-al doilea summit Rusia-Africa, programat să aibă loc pe 27-28 iulie la Sankt Petersburg, importantă ţărilor africane. El a afirmat că Rusia va continua să furnizeze cereale în ciuda sancţiunilor impuse împotriva ţării.

Putin acuză exportul preferențial al cerealelor ucrainene către UE

„Înţelegem perfect importanţa furnizării neîntrerupte de alimente pentru dezvoltarea socio-economică şi stabilitatea politică a statelor africane”, motiv pentru care Rusia „a acordat mereu o mare atenţie chestiunilor legate de furnizarea de grâu, orz, porumb şi alte cereale ţărilor africane, şi am făcut-o nu doar pe bază contractuală, ci şi gratuit, sub formă de ajutor umanitar, inclusiv prin Programul Alimentar Mondial al ONU”, exportând anul trecut 11,5 milioane de tone de cereale către Africa şi circa 10 milioane de tone în prima jumătate a acestui an, notează Putin în articol, scrie Agerpres.

El şi-a justificat hotărârea de a nu mai prelungi acordul privind exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, susținând că acesta a fost utilizat „numai în beneficiul marilor companii americane și europene care exportau și revindeau cerealele din Ucraina”.

„În aproape un an (…) au fost exportate din Ucraina în total 32,8 milioane de tone de cereale, din care peste 70% au avut ca destinaţie ţările cu venituri medii şi ridicate, inclusiv Uniunea Europeană, în timp ce ţări precum Etiopia, Sudan, Somalia şi de asemenea Yemen şi Afganistan au primit mai puţin de 3%”, a argumentat Putin.

Rusia se retrage din Iniţiativa Mării Negre din cauza sancţiunilor occidentale

Acesta a mai adăugat că niciuna dintre occidentale, care împiedică exporturile rusești de cereale și îngrășăminte, nu a fost îndeplinită. Cu toate acestea, Putin a asigurat că „în ciuda sancțiunilor, Rusia va depune eforturi susținute pentru a organiza livrări de cereale, alimente, îngrășăminte și alte mărfuri către Africa.”

Lunea trecută, Rusia a decis să se retragă din Iniţiativa Mării Negre, un acord care permitea exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor sigur pe Marea Neagră. Motivul invocat de Rusia pentru această retragere a fost nerespectarea componentei acordului care prevedea, de asemenea, înlesnirea exporturilor de cereale şi îngrăşăminte ruseşti. Exporturile ruseşti de cereale şi îngrăşăminte au fost afectate indirect de sancţiunile financiare impuse de către ţările occidentale în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.