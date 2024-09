Zelenski i-a mulțumit României pentru sistemul Patriot: ”Sunt recunoscător pentru acest pas de asistenţă”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit României marţi seară, 3 septembrie, pentru .

Anunţând că a avut o reuniune cu şefii de stat major cu care a discutat despre utilizarea sistemelor de apărare aeriană şi despre protejarea oraşelor şi comunităţilor ucrainene, Zelenski a spus: „Ne bazăm pe (sistemul) Patriot, pe care România se pregăteşte să îl transfere. Sunt recunoscător pentru acest pas de asistenţă din partea României.

Acesta este un lucru care va sprijini cu adevărat poporul nostru, ţara noastră, întreaga noastră regiune”, a declarat Zelenski în discursul său video pe care îl adresează compatrioţilor în fiecare seară.

Today, I held a Staff meeting where we had in-depth discussions about the use of air defense systems and the protection of our cities and communities. Steps were identified to make the use of the systems we already have more effective.

We are also working on securing additional…

