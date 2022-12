Comisia Europeană a dat o petrecere de 387.000 de euro în metavers. S-au prezentat 5 oameni (VIDEO)

Doar cinci oameni s-au prezentat la o petrecere organizată în metavers de departamentul pentru asistență străină a Comisiei Europene. Vince Chadwick, corespondent al Devex, a scris pe Twitter că, la un moment dat, a rămas chiar singur. Petrecerea a costat 387.000 de euro.

Petrecerea în metavers a fost organizată de departamentul pentru asistență străină a Comisiei Europene pentru „a mări conștientizarea a ceea ce face UE pe scena mondială” printre tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei, pentru

Doar 44 de oameni au participat la trailerul oficial și doar 5 la petrecerea efectivă, notează

Vince Chadwick, corespondentul Devex, a fost printre puținii participanți și, la un moment dat, a rămas singur. Într-un mesaj pe Twitter, el a precizat că restul care au mai fost erau „aproape cinci oameni nedumeriți”.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone.

— Vince Chadwick (@vchadw)