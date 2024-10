Regizorul „I, Robot” îl acuză pe Elon Musk că i-ar fi furat ideile pentru designul noului robot Tesla: „Hei Elon, poți să-mi returnezi modelele, te rog?”

Joi, co-fondatorul și CEO-ul Tesla, Elon , a dezvăluit mult așteptatele modele ale viitorului și a prezentat prototipuri ale mașinilor care pot circula fără șofer: Cybercab și Robovan. Cu un drum a prezentat și noul robot Tesla – Optimus, care a servit băuturi și a interacționat cu mulțimile. Dacă robotul Optimus a fost sau nu pe deplin autonom sau, mai degrabă, manevrat de la distanță este (foarte) discutabil, potrivit .

Cu toate acestea, o persoană care părea destul de sigură de originea acestor modele a fost regizorul „I, Robot” – Alex Proyas. Regizorul și-a postat plângerea direct pe rețeaua de socializare preferată de Musk, X, comentând: „Hei Elon, poți să-mi returnezi modelele, te rog?”

În postare erau puse imagini una lângă alta ale forței de poliție autonome din „I, Robot’s” lângă robotul Optimus, mașina care apărea în filmul din 2004 lângă Robovanul Tesla și o mașină futuristă din filmul lui Proyas lângă Cybercab.

Hey Elon, Can I have my designs back please?

— Alex Proyas (@alex_proyas)