Un smartphone ar fi rămas intact după ce-ar fi căzut dintr-o aeronavă Boeing, de la 5.000 de metri altitudine

E greu de estimat și de verificat dacă e vorba de o informație falsă sau nu, dar se pare că un telefon mobil a continuat să funcţioneze după ce ar fi căzut în gol de la aproape 5.000 de metri altitudine, dintr-o aeronavă Boeing aparținând companiei Alaska Airlines, la bordul căreia s-a produs incident de zbor, vineri, în Statele Unite.

Povestea a fost spusă de Seanathan Bates pe Twitter. El afirmă că la marginea unui drum din apropierea orașului Portland, din statul american Oregon.

El a ajuns la concluzia că telefonul căzuse din aeronava Boeing 737 MAX 9, căreia i s-a desprin o ușă în timpul zborului, chiar deasupra orașului Portland,a după ce a citit pe ecranul dispozitivului un email referitor la bagaje, primit de proprietar de la compania aeriană Alaska Airlines.

„E încă în modul avion, cu bateria pe jumătate plină”, a scris Seanathan Bates pe twitter, fascinat de faptul că a găsit un dispozitiv care „e intact după ce-a căzut de la aproximativ 5.000 de metri, perfect intact”.

Într-o imagine se poate vedea ecranul funcţionând fără probleme, iar în partea de jos a telefonului vârful cablului de încărcare secţionat.

„Vă mulţumim pentru ajutor! Chiar mi-ar plăcea să vă cunosc”, a comentat pe aceeaşi platformă de socializare Jennifer Homendy, şefa agenţiei americane responsabilă de siguranţa transporturilor (NTSB), care anchetează incidentul, potrivit .

