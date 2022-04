Jador, mesaj pentru Dominic Fritz: Nu o să mai vin niciodată să cânt la Timișoara. E foarte urât să fii discriminat (VIDEO)

Jador a transmis un mesaj extrem de dur primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta acuză că spectacolul pe care trebuia să îl susțină la Filarmonica Banatului i-a fost anulat și crede că motivul este unul discriminatoriu, legat de etnie.

Concertul ar fi trebuit să fie susținut pe data de 17 mai. Biletele fuseseră deja puse în vânzare, apoi consilierul local a considerat imorală prezența manelistului pe scena Filarmonicii. Ca urmare, directorul instituției de cultură a decis să anuleze evenimentul.

„Nu poate să îmi ia cineva dreptul de a cânta!”

Ma doare și ma doare rău !Sunt momente când Îmi urăsc etnia suntem oameni , la fel oare ? Oare eu sunt personajul negativ ? Oare a greșit Dumnezeu crearea țiganilor ?Oare Dumnezeu a greșit? Exista războaie din cauza oamenilor care nu înțeleg ca și noi suntem oameni și ca nu toți suntem la fel! Și ca am învățat sa îmi depășesc condiția in zadar sunt educat in zadar ? Pentru ca sunt țigan sunt: analfabet, needucat, sunt doar diferențe etice!

„În ultima vreme, m-au sunat majoritatea televiziunilor din ţară pe subiectul că Filarmonica de la Timişoara nu m-ar lăsa pe mine să cânt acolo. Mi-am dat seama, bă, ţigan, manele. Primarul am înţeles că nu a fost de acord şi cu o fată Roxana care a făcut consiliu special pentru ca Jador să nu vină acolo.

Oricum nu o să mai vin acolo, în oraşul Timişoara nu o să mai vreau să cânt acolo, fiindcă mi se pare că sunt nişte oameni…. Da, sunt ţigan şi mă bucur că sunt. Am făcut o facultate, domnule primar, am făcut un master, am încercat să-mi depăşesc condiţia pentru că e greu să pleci de pe câmp, cu oile şi să ajungi Jador. Nu ştiu ce discriminează oamenii ăştia pentru că nu-mi dau seama care este motivul principal, needucaţia mea, poate am părut prea negru şi îi deranjează. Pentru că în muzica pe care o fac nu găsiţi dezacorduri, greşeli gramaticale. Ritmul vă deranjează?

Mi-e foarte ruşine că sunt în situaţia asta, dar e foarte urât să fii discriminat. Am avut atâtea exemple. Am avut Holocaust. Avem un război între oameni care vorbesc aceeaşi limbă. Nu poate să îmi ia cineva dreptul la a cânta, dacă se lua de mine că sunt ţigan nu mă deranja. Sunt ţigan, ăsta sunt eu. Dar eu am fost la şcoală, domnul primar. Faceţi Timişoara de râs. Nu voi mai veni să cânt la Timişoara deoarece am înţeles că oamenii de acolo au fost foarte scârbiţi că eu aş veni să cânt la Filarmonică“, a transmis Jador într-un mesaj video pe contul său de TikTok.

Reacția primarului Dominic Fritz la acuzațiile pe care i le adresează Jador

Primarul Timișoarei a reacționat la acuzele aduse de manelist, spunând că el nu are nicio implicare în acest scandal și că totul s-ar fi petrecut din cauza faptului că biletele au început să fie vândute înainte de a exista un contract.

„N-am înțeles ce treabă am eu cu această poveste, am aflat din presă de toată discuția. Filarmonica Banatul, deși în subordinea Consiliului Local Timișoara, are personalitate juridică proprie și directorul este perfect capabil să ia decizii.

Din câte am înțeles din presă, domnul a început să vândă bilete pentru un spațiu pentru care nu avea contract. Poate și eu îmi doresc să joc fotbal în Arena Națională, dar asta nu înseamnă că încep să vând bilete pentru un meci de acolo și să mă plâng de discriminare când acest lucru nu este posibil”, a declarat Dominic Fritz, potrivit