Adrian Chesnoiu: Statele din vestul UE au început să se întrebe dacă ambițiile de mediu, că vom fi în 2055 în UE acoperiți de o cupolă de sticlă în care vom respira aer curat și vom mânca lăcuste, mai sunt valabile (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a explicat că state din vestul UE cum sunt Franța sau Germania, care depindeau de Ucraina pentru ulei rafinat, șroturi de floarea-soarelui și alte produse de genul, au început să își pună semne de întrebare în ceea ce privește ambițiile europene de mediu și pachetul Fit for 55, despre care mulți spun că propune o viziune prea radicală pentru tranziția verde.

Social-democratul a comentat situația pe B1 TV, joi, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu, acolo a vorbit și despre carențele României .

Adrian Chesnoiu, pe B1 TV: „Eu sunt un susținător și sunt un adept al valorilor europene, al acestei Uniuni Europene, dar nu trebuie să uităm niciodată specificul fiecărui stat membru”

Întrebat de ce întâlnim situații în care, spre exemplu, carnea de vită românească este mai scumpă decât cea argentiniană, ministrul Agriculturii a explicat: „Ce nu are Argentina și are Uniunea Europeană? Condiții similare. Argentina poate produce soia modificată genetic cu care hrănește animalele, noi nu avem voie pentru că suntem în Uniunea Europeană, dar în schimb importăm șrot de soia modificat genetic din Argentina. E Uniunea Europeană”.

„Din 25 noiembrie sunt ministrul Agriculturii. La prima întâlnire, în 12 decembrie, când am mers la Bruxelles, am spus, oameni buni, vrem să ne păstrăm fermierii? Trebuie să aplicăm condiții egale fermierilor noștri cu cei cărora le permitem să aducă produse agroalimentare în Uniunea Europeană. Nu trebuie să renunțăm la asta. Problema noastră cea mai mare în Uniunea Europeană a fost că atunci când la Bruxelles au mers reprezentanți ai statului român au fost uneori voci multe și am fost reprezentați de voci multe”, a adăugat oficialul.

El spune că este „un susținător și un adept al valorilor europene, al acestei Uniuni Europene, dar nu trebuie să uităm niciodată specificul fiecărui stat membru”.

„Uitați-vă ce se întâmplă în statele din Vest, Franța, Germania, țări mari producătoare de alimente, erau dependenți de Ucraina, luau ulei rafinat din Ucraina, luau șroturi de floarea-soarelui din Ucraina. Acum, în momentul în care a apărut o breșă, au început să își pună întrebări, oare ambițiile noastre de mediu, pachetul Fit for 55, că vom fi în 2055 în Uniunea Europeană acoperiți de o cupolă de sticlă în care vom respira aer curat și vom mânca lăcuste, mai sunt valabile?”, a continuat social-democratul.

Adrian Chesnoiu a pledat pentru colaborare între statele membre.

„Eu sunt adeptul parteneriatului. Noi, în Uniunea Europeană, suntem 27 de state membre, care trebuie să fim într-un parteneriat. Ce înseamnă până la urmă piața comună? Ce potențial mai mare are un stat față de altul? Păi Italia poate să producă măsline, noi în România din cauza condițiilor climaterice nu putem produce ulei de măsline, dar putem produce soia, și atunci noi trebuie să fim în acest parteneriat, să potențăm și să menținem calitatea produselor în această piață europeană”, a subliniat ministrul.