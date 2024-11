Alexandru Dimitriu: Ponta, care ajunsese Pinocchio politic, a fost detronat de Ciolacu (VIDEO)

Alexandru Dimitriu, candidat USR la alegerile parlamentare, a comentat situația de pe scena politică, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și l-a acuzat pe Marcel Ciolacu, liderul și candidatul PSD la alegerile prezidențiale, că „este cel mai eficient mincinos”.

Alexandru Dimitriu (USR), pe B1 TV: Ponta, care ajunsese Pinocchio politic, a fost detronat de Ciolacu

Alexandru Dimitriu a răspuns ironic afirmațiilor făcute de deputata PSD Cristina Rizea la „News Pass”.

„Eu vă spun sincer că mie mi-a dat o lacrimă acum, când am auzit cât de greu îi este domnului Ciolacu. Lăsați-mă un pic să îmi șterg ochii înainte să continuăm discuția, gata, am rezolvat-o. Acum, cu privire la eficiența asta nemărginită pe care o are domnul Ciolacu, putem să spunem în mod clar că este cel mai eficient mincinos. Adică miniciunile pe care le spune nu au fost depășite nici măcar de Ponta, deci Ponta, care ajunsese Pinocchio politic, a fost detronat de domnul Ciolacu”, a spus Alexandru Dimitriu.

Alexandru Dimitriu: Românii nu mai suportă să mai fie furați, mințiți și batjocoriți

„Da, dreapta, și anume USR și Elena Lasconi, noi suntem disperați pentru că luăm disperarea din stradă, disperarea românilor care nu mai suportă să mai fie furați, mințiți și batjocoriți încă cinci ani de acum încolo”, a continuat Alexandru Dimitriu.

„Și, da, suntem disperați și de aceea luptăm cu toate armele politice legale împotriva pesedismului deșănțat și a minciunilor, așa este, iar dacă e să vorbim despre ce a făcut domnul Ciolacu, păi a dus economia în zid. Avem cel mai mare deficit, cea mai mare inflație, prețurile sunt astronomice, în timp ce toate sinecurile de partid, toți pesediștii și, din păcate, și o parte din peneliști stau și sug sângele poporului la propriu, adică banii noștri”, a mai spus el.