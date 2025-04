Ilie Bolojan, întrebat dacă este mulțumit de Guvernul Ciolacu 2 și de stadiul reformelor: „Trebuie să fiu corect cu opinia publică”

Președintele interimar al României, , a susținut o conferință de presă, marți, în cadrul căreia a fost întrebat dacă este mulțumit de și de stadiul reformelor.

„Trebuie să discutăm foarte deschis”

“Trebuie să fiu corect cu opinia publică. Din punctul meu de vedere, orice zi care este pierdută în ceea ce privește reforme, reduceri de costuri, poate să însemne o probleme în viitor, cu un cost suplimentar, o tensiune socială. În același timp trebuie să discutăm foarte deschis, e greu de presupus că într-o perioadă pre-electorală, indiferent în ce țară am fi, indiferent în ce situație am fi, am vedea cele mai dure reforme pe care le face un guvern.

Cheltuielile la finalul anului prin ordonanța-trenuleț au fost plafonate, dar asta nu este suficient pentru a scădea deficitul de la în jurul cifrei de 9 până în jurul cifrei de 7. Deci o iau ca pe o perioadă intermediară, ținând cont de acest context pre-electoral, și cred că indiferent de rezultatul alegerilor și ce guvernare va fi este absolut necesar să se treacă la reforme profunde. Altfel, e doar o problemă de timp până când lucrurile se vor complica.

Sunt într-un context în care înainte de a face aprecieri pe care le pot face românii trebuie să am grijă ca prin ceea ce fac și spun, dacă nu pot să ajut, să nu stric”, a explicat președintele interimar.