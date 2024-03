Anca Dragu (USR): Nu cred că anul viitor va fi cel mai mare buget alocat Educației. PSD-iștii și PNL-iștii se joacă cu cifrele (VIDEO)

Senatoarea Anca Dragu, vicepreședintă USR și fost ministru de Finanțe, nu crede în vorbele premierului Marcel Ciolacu, liderul PSD, care a anunțat „un buget iarăşi istoric la Educaţie”. La rândul său, fostul premier Nicolae Ciucă, liderul PNL și președintele Senatului, a anunțat „o majorare substanţială, de aproximativ 61%” a bugetului Educației pe anul viitor. Însă Anca Dragu crede că guvernanții doar se joacă cu cifrele, pentru a se lăuda cu o alocare ce, în fapt, nu va exista.

Potrivit premierului, va intra joi în şedinţa de Guvern, iar săptămâna viitoare va fi un vot în Parlament.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Anca Dragu, despre bugetul de stat pe 2024 și suma alocată Educației

„În primul rând, bugetul ar fi trebuit aprobat în luna octombrie. Asta se întâmplă în țările UE care sunt serioase și respectă regulile de bun simț din finanțele publice.

Acum, nu am văzut cadrul macro-economic pe care fac bugetul, anume: cât e creșterea economică estimată pe anul viitor, Produsul Intern Brut estimat pentru anul viitor, numărul de salariați în economie. De toate aceste elemente depinde ce pui în buget și dacă chiar e rezonabil și sustenabil.

Apropo de creșterea acesta a bugetului la Educație, anul acesta am avut cel mai mic buget la Educație ca procent din PIB, cred că 2,32%. Asta înseamnă că o majorare de 60% nu ne duce mult peste 3%, ci mult sub acea prevedere din Legea Educației de 6% din PIB. Au fost ani în care am avut undeva spre 4%. Deci eu nu cred că e cel mai mare buget alocat Educației, dar acum depinde și – explici în termeni nominali, relativ la PIB… Deci ei folosesc niște tertipuri și poate cine nu a studiat matematică în clasele I – IV poate fi ușor dus cu vorba.

Deci ar trebui să vedem cum arată bugetul, strategia fiscal-bugetară pe termen mediu, care trebuia trimisă în Parlament din august, trebuia să vedem scrisoarea-cadru…

Foarte important: legea cu plafonale pentru fiecare minister! Așa începe procesul bugetar. Ar fi al treilea an în care avem bugetul fără să știm plafoanele pentru fiecare minister. E total împotriva legii și a oricărei reguli de bun simț în finanțele publice.

Și ne mai trebuie acea scrisoare prin care ministrul finanțelor și premierul își asumă faptul că au făcut cel mai bun buget. O să dea derogare de la asta…”, a declarat senatoarea USR Anca Dragu, pentru B1 TV.

Ce au spus Ciolacu și Ciucă despre bugetul Educației pe 2024

Tot luni, premierul Marcel Ciolacu (PSD) a anunțat bugete record pentru Educație și investiții în Educație: „Este cel mai mare buget pe investiţii din istoria României. Avem un buget iarăşi istoric la Educaţie de 4,1%, deci o mărire de 60% a bugetului pe Educaţie. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că avem fonduri europene prinse în PNRR şi în exerciţiul financiar actual de aproape 12 miliarde, în acest moment, sunt cele mai mari investiţii în sistemul de educaţie în şcoli, în toată infrastructura”.

Declarații similare a făcut și liderul PNL Nicolae Ciucă: „La Educaţie este o majorare substanţială, de aproximativ 61%, ceea ce înseamnă că sunt asigurate fondurile necesare şi pentru majorarea salariilor la personalul didactic şi nedidactic, precum şi punerea în aplicare a Legilor Educaţiei”.