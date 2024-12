Marius Humelnicu (PSD), despre mandatele parlamentarilor POT, care ar putea fi invalidate: „Indiferent dacă suntem un partid mai vechi sau unul mai nou, trebuie să respectăm legea”

Senatorul PSD a comentat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, informația apărută în spațiul public potrivit căreia mandatele parlamentarilor ar putea fi invalidate. Surse politice au declarat, pentru site-ul Știripesurse, că raportul de venituri și cheltuieli depus de către POT la Autoritatea Electorală Permanentă conține grave nereguli.

„Indiferent dacă suntem un partid mai vechi sau unul mai nou, trebuie să respectăm legea

Humelnicu a subliniat importanța respectării legii de către toți parlamentarii, indiferent de vechimea partidului. El a menționat că, în cazul în care partidele nu respectă reglementările legale, mandatele lor ar putea să nu fie validate. De asemenea, a evidențiat că este esențial ca reprezentanții românilor în Parlament să fie un exemplu bun și să respecte legea.

“Legat de acest partid, POT, al oamenilor tineri, să știți că mă uităm în retrospectivă, cum am fost noi, am avut un mandatar financiar, am avut o anumită sumă din lege pe care a trebuit să o punem într-un cont al organizației județene de Galați, am cheltuit doar bani de acolo. Conturile noastre erau către anumite persoane, astfel încât să nu greșim, să punem tot timpul codul, mandatarul, CMF și tot ceea ce ține, astfel încât să cheltuim din contul respectiv. Când celelalte partide nu au respectat această regulă și această lege, cu siguranță nu știu dacă vor fi validate, într-adevăr, aceste mandate ale senatorilor sau deputaților, indiferent de partid.

Trebuie să respectăm toți, indiferent dacă suntem un partid mai vechi sau unul mai nou, trebuie să respectăm legea. Vom fi reprezentanții românilor în Parlament, dacă eu nu respect legea ori noi nu o respectăm, atunci cu siguranță nu suntem un exemplu bun și nu ar trebui, poate, să fim în Parlament, dar asta se va hotărî”.