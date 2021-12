Bogdan Aurescu: Legătura mea cu Adrian Năstase a fost pur academică, era singurul la care puteam să-mi dau doctoratul în Drept internațional / Înțeleg frustrarea unora când se uită la un CV ca al meu, dar vă asigur că e chiar muncit (VIDEO)

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a declarat că legătura sa cu fostul premier Adrian Năstase a fost una pur academică, Năstase fiind singurul care putea să-l ajute să-și dea lucrarea de doctorat pe Drept internațional. Aurescu a comentat și criticile aduse CV-ului său: „În România de obicei se reproșează oamenilor publici că nu muncesc de ajuns, mie mi se reproșează că muncesc prea mult?”.

Bogdan Aurescu, despre colaborarea cu Adrian Năstase

„Acolo a fost o altă poveste. Eu îmi doream foarte mult să predau în facultate și să fac un doctorat în domeniul Dreptului internațional. Mi-a plăcut Dreptul internațional încă din anul II de facultate, când l-am făcut.

Existau doi profesori care puteau să ia doctorate: doamna Beșteriu, cu care eu am făcut Drept internațional în anul II, și era profesorul Năstase. Doamna Beșteriu nu avea locuri și nu avea loc nici pentru un asistent suplimentar. Atunci m-am trezit într-o zi cu un telefon de la diectorul general de la Minister pentru Afaceri Juridice, care mi-a spus că profesorul Năstase își caută un asistent. Și atunci m-am văzut cu profesorul Năstase și am acceptat să fiu asistentul lui, apoi am avut și lucrarea de doctorat, că era singurul la care puteam să-mi dau doctoratul în domeniul nostru. Deci cooperarea noastră a fost strict academică, s-a păstrat în acest registru”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu, la Radio Guerrilla.

Ministrul Bogdan Aurescu, despre CV-ul său

„Ce e amuzant la analiza asta cu CV-urile…. Eu înțeleg și e bine ca cineva să se uite imparțial și să vadă. Oamenii politici sunt în regulă sau nu? Că tot apar… Dar, în altă ordine de idei, dacă ai un CV care e chiar OK și tu te apuci să-l purici e ca și când te-am apucat, după ce vezi că nu e nimic de luat de acolo, să faci pe poză cu pixul.

În România de obicei se reproșează oamenilor publici că nu muncesc de ajuns, mie mi se reproșează că muncesc prea mult?

Chiar mi se are ciudat… Eu înțeleg frustrarea unora când se uită într-un CV de genul celui pe care-l am eu, dar vă asigur că e chiar muncit”, a mai declarat ministrul Bogdan Aurescu.